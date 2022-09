Bayerns kräftgång fortsätter: Föll mot Augsburg - och bröt rekord från 2020

21 augusti. Det var senast Bayern München vann en match i Bundesliga. Inför lördagseftermiddagen bortamöte med Augsburg hade Bundesliga-jätten tre raka kryss, och nu har man även inkasserat säsongens första förlust.

Efter en mållös första halvlek tog Augsburg ledningen kort efter paus genom Mergim Berisha, som blev helt ren i straffområdet och enkelt kunde placera bollen i nät. Målet blev matchens enda, Bayern förlorade därmed med 0-1.

Enligt statistiktjänsten Gracenote är det första gången på 87 ligamatcher som Bayern München blev nollad i en match. Senast det hände var 2020 då RB Leipzig lyckades få med sig ett 0-0-resultat från Allianz Arena. En rekordstreak bruten, alltså.

Bayern München har nu "bara" tolv poäng på sju omgångar, vilket räcker till en fjärde plats i Bundesliga. Tre poäng bakom serieledaren Borussia Dortmund.

Startelvor:

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Lago - Gruezo, Rexhbecaj - Hahn, Niederlechner, Demirovic - Berisha.

Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Müller, Musiala, Sané - Mané.

