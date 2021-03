Bayerns mardrömsbesked - Lewandowski borta en månad

Robert Lewandowski har gjort en makalöst bra säsong där anfallaren stått för 35 mål på 25 Bundesliga-matcher. Men i Polens VM-kvalmatch mot Andorra (3-0-seger) var olyckan framme. Bayern-stjärnan gjorde både 1-0 och 2-0 innan han skadade knäet, och byttes ut. Kort efter lämnade han landslagssamlingen och reste hem till München för att undersöka skadan.

ANNONS

På tisdagen kom beskedet.

"Lewandowski har en ligamentskada i högra knäet och han kommer bli borta i fyra veckor", skriver klubben på sin hemsida.

Ett tungt slag för klubben, men även Lewandowski personligen som jagar Gerd Müllers Bundesliga-rekord på 40 mål under en säsong.

Polen ställs härnäst mot England på onsdagskvällen med avspark 20.45. Matchen går att se på C More Fotboll eller streama via Cmore.se