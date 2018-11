Under lördagen är det stormöte i Bundesliga när Borussia Dortmund tar emot Bayern München. Inför "Der Klassiker" är BVB i serieledning, fyra poäng före Bayern på tredjeplats.

Gästerna meddelar nu ett tungt avbräck till toppmötet. Arjen Robben har inte rest med laget till Dortmund på grund av knäproblem. Holländaren har spelat åtta matcher, varav sju från start, och stått för tre mål i Bundesliga.

🤕 @ArjenRobben has not travelled to Dortmund due to his knee problems. #BVBFCB #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/y8Nzp3JoiO