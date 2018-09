Beijmo får inte spela - känner sig lugn: "Det är ingen stress"

Karriären har gått spikrakt uppåt för Felix Beijmo. I september år 2016 spelade han division 1-fotboll med Brommapojkarna mot Team TG. Säsongen därefter lämnade han talangfabriken och hamnade i Djurgårdens IF. Där tog han ganska omgående en ordinarie tröja.

Det blev totalt en och en halv säsong i Dif innan flera utländska klubbar pockade på hans uppmärksamhet. Till slut hamnade han i tyska Werder Bremen.

- Det fanns andra anbud också. Men jag kände att Bremen var det bästa alternativet när jag satt ner och pratade med dem. Tränaren har en väldigt bra filosofi som fungerar bra med hur jag ser på fotboll. Och den sportsliga ledningen tror mycket på mig. När det väl kom till kritan var det ett ganska lätt val, säger Beijmo till Fotbollskanalen.

Även landslagsmannen Ludwig Augustinsson, som är i Werder Bremen sedan tidigare, hade ett finger med i spelet. De båda ytterbackarna var i samspråk med varandra inför Beijmos flytt, och relationen dem emellan är fortsatt god.

- Jag snackade med honom en del (inför klubbvalet) och vi ringde och skrev till varandra. Han gav mig bra inblick innan jag skrev på och han hjälper mig med allting hela tiden. Han tar hand om mig som en storebror – han visar mig var vi ska gå och käka och är det någonting som jag inte förstår på träningarna så är det han som hjälper mig. Han har varit riktigt bra mot mig, säger Beijmo.

I Bremen har han varit i ungefär tre månader nu. Beijmo tycker att han acklimatiserat sig i sitt nya land och han börjar känna sig alltmer bekväm för varje dag som går.

Under säsongsinledningen har han dock inte gjort en enda minut på planen, varken i A-laget eller i klubbens andralag. Men den uteblivna speltiden är ingenting han hänger läpp för, utan han bidar sin tid. Förr eller senare kommer möjligheterna till att visa vad han går för.

- Än så länge har jag inte fått någon speltid i Bundesliga, men det är också svårt att säga någonting om. Laget går bra, vi har elva poäng på fem matcher. Vi vann mot Hertha Berlin som låg tvåa inför matchen och nu ligger vi på en andra plats. Det går inte säga så mycket då. Jag väntar bara på min chans, jag skulle bara vilja säga att det går väldigt bra på träningarna och jag har bra samtal med tränarna som hela tiden ger mig feedback och berättar för mig vad jag kan förbättra. Det är absolut ingen stress, jag är bara 20 år och det sa de till mig när jag skrev på också. Just nu har de en bra högerback och jag är en värvning som de tror mycket på inför framtiden. Det är ingen stress just nu, även om man såklart vill spela. Laget går bra just nu och det är bra för mig också. Det är bra att spela i en positiv miljö med bra spelare och tränare, så det är lugnt, säger han och fortsätter:

- Jag längtar som tusan efter att göra min Bundesliga-debut, men jag har spelat många matcher de senaste säsongerna och jag är alltid i bra form. Jag vet att när chansen kommer så kommer jag att vara redo och det är det jag intalar mig själv: ha tålamod, du är bara 20 år och det är ingen stress. Jag gör allt för att vara redo när chansen kommer. Men det kommer att bli avstängningar, skador eller så gör jag det otroligt bra på träningarna och då gäller det att ta vara på chansen när jag får den. Det är ingen annan som kommer att ge det till mig, chansen kommer inte uppdukad på ett silverfat, säger Beijmo.