Beijmo med i truppen för första gången – då vann Bremen mot nykomlingen

Tidigare i somras lämnade Felix Beijmo Djurgården för spel i tyska Werder Bremen. Där har den 20-årige ytterbacken dock svårt att ta en plats – fram tills i dag.

När Bremens möte med nykomlingen Fortuna Dusseldorf inleddes tog Beijmo plats på bänken för första gången i Bundesliga-sammanhang. Där blev han dock fast hela matchen, men fick i alla fall se sitt lag vinna med 3-1.

Matchen var länge jämn, men med 20 minuter kvar satte österrikaren Martin Harnik dit 2-1 och några minuter senare fastställde Josh Sargent slutresultatet till 3-1.

I Bremen spelade Ludwig Augustinsson som vanligt hela matchen från sin vänsterbacksposition.

Felix #Beijmo and @joshsargent are involved in a #Bundesliga matchday squad for the first time this evening 👏#werder #SVWF95 pic.twitter.com/zmQ2uMG8Qd