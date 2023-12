Bekräftat: Bayern München-Union Berlin inställd på grund av väderkaos

Bundesliga-tvåan Bayern München är i en intensiv jakt på tabellettan Bayer Leverkusen. Inför helgens trettonde ligaomgång skiljer två poäng.

Under lördagen skulle Bayern möta tabelljumbon Union Berlin hemma på Allianz Arena. Men den matchen har nu stött på problem.

Under lördagsförmiddagen rapporterar den tyska tidningen Bild att matchen har blivit inställd på grund av omfattande snöfall i München. Kort efter Bilds rapportering bekräftade även klubbarna på sina sociala medier att matchen har blivit inställd.

Det ska dock inte röra sig om att planen inte ska vara spelbar. Enligt Bild har planen på Allianz Arena möjlighet att värmas upp. Det ska snarare vara en fråga om säkerhet för åskådare som inte kan ta sig till matchen på ett säkert sätt.

Annons

Tidningen skriver att kommunala transportmedel för närvarande inte är i bruk i München på grund av snöfallet. Münchens flygplats ska även den ha ställt in all verksamhet under förmiddagen, där 320 och lördagens 760 flygningar under lördagen redan ställts in.