Bekräftat: Dortmund plockar in ny huvudtränare

Borussia Dortmund gav i december i fjol chefstränaren Lucien Favre sparken, och sedan dess har Edin Terzic lett laget på tillfällig basis.

Nu bekräftar Bundesliga-konkurrenten Borussia Mönchengladbach, på Twitter, att klubbens huvudtränare Marco Rose lämnar laget vid säsongens slut för att ersätta Favre i Dortmund.

Rose tog under 2019 över som chefstränare i Gladbach, men har sedan tidigare även en bakgrund som tränare i Red Bull Salzburg och Lokomotive Leipzig.

Borussia Dortmund är just nu på sjätte plats i ligan, medan Mönchengladbach är på sjunde plats i Bundesliga.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO