Köln har problem i Bundesliga och med sex omgångar kvar att spela ligger laget näst sist i ligan. I helgen åkte laget också på en tung förlust (2-3) mot bottenkonkurrenten Mainz.

Nu agerar klubben.

Tränaren Markus Gisdol får sparken med omedelbar verkan och ersätts av Friedhelm Funkel som blir interimtränare. Det blir alltså hans jobb att rädda kvar Köln, med svenske Sebastian Andersson i laget, i Bundesliga.

1. FC Köln have relieved Markus Gisdol of his duties as head coach. A successor will be announced in due course.