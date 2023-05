Bellingham bryter tystnaden: "Det var förödande"

Borussia Dortmund behövde besegra Mainz på hemmaplan under den sista omgången av Bundesliga för att bli mästare.

BVB kollapsade och tappade in två tidiga mål, Dortmund orkade bara hämta upp till 2-2. Ett resultat som inte räckte till titeln och efteråt var besvikelsen stor på Westfalenstadion.

Jude Bellingham har dragits med skadeproblematik under säsongens avgörande period och blev kvar på bänken under hela matchen. Han ryktas nu lämna för spel i Real Madrid och via sitt Twitter-konto har han talat ut om besvikelsen efter titelmissen.

"Jag har tagit lite tid och reflekterat över det som hände under sista dagen på säsongen. Jag kan fortfarande inte förstå att det slutade som det gjorde och att vi inte orkade hela vägen över linjen. Grabbarna gav sitt allt och deras prestation kan inte ifrågasättas, tyvärr var vi inte tillräckligt bestämda i de små marginalerna som uppstår i dessa typer av matcher"

"Personligen, var det förödande att se mina lagkamrater lida medan jag inte kunde påverka utfallet på matchen"

Bellingham fortsätter med att hylla supportrarna:

"Jag har aldrig varit med om en liknande atmosfär som ni supportrar skapade, jag hade gåshud under hela 90 minuterna medan jag såg på från bänken. Flera gånger under säsongen var det ni (fansen) som gjorde skillnaden och i slutändan svek vi er genom att inte vinna titeln vi hade i egna händer".

Förhoppningsvis kan detta bli starten för en ny era där klubben är med och slåss om titlar varje år. Det är vad staden och ni supportrar förtjänar".

Enligt transferjournalisten är Jude Bellingham endast detaljer från att vara klar för Real Madrid och han väntas flytta till den spanska huvudstaden senare i sommar i en affär värd närmare 1,36 miljarder kronor.