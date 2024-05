Bernhardsson går mot historisk Bundesliga-uppflyttning: "Speciellt för klubben och staden"

Alexander Bernhardsson, 25, bytte i vintras IF Elfsborg mot tyska Holstein Kiel, som under hela den här säsongen har tampats i toppen av tabellen i 2. Bundesliga.

Efter en lite hackig start med en infektion har Bernhardsson under den senaste tiden tagit en startplats och dessutom gjort flera mål, fyra stycken på elva framträdanden.

Bernhardsson är nöjd med hur första tiden har varit i Kiel.

- Det har varit jävligt kul! I början behövde jag anpassa mig lite, lära känna laget och spelsättet. Sedan gick det snabbt till att jag kom in i det, fick minuter, spelade hela matcher och gjorde poäng. Då är allt mycket roligare. Vi har vunnit och spelat bra ihop, samt hållit nollor. Då njuter man och vill verkligen bara fortsätta. Det har varit otroligt lärorikt och all speltid har hjälpt mig mycket med att komma in i det. Jag är tacksam över att de har trott på mig så mycket och att de har gett mig tid till att visa vad jag kan, säger han till Fotbollskanalen.

Annons

25-åringen menar att det har betytt mycket att få fart på sin poängproduktion direkt.

- Jättemycket såklart. I fotboll handlar det mycket om självförtroende, att man ska göra det varje vecka. Det har såklart varit underbart för självförtroendet att sätta några baljor och få mycket speltid. Då känner man mer trygghet och sig starkare som spelare när man får de här matcherna med att få göra mål och hjälpa laget till vinster. När alla i laget känner så blir det hur bra som helst, vilket vi har visat det här halvåret, säger den offensive spelaren.

Under lördagskvällen väntar en speciell match mot tabelltrean Fortuna Düsseldorf hemma i ligan. Vid kryss är nämligen Kiel, som toppar tabellen, klart för en historisk uppflyttning till Bundesliga. Kiel har tidigare varit ett högstaligalag, men sedan bildandet av Bundesliga säsongen 1963-1964 har klubben spelat på lägre nivå.

Annons

- Det blir jättekul. Det är sådana matcher man vill spela. I början av säsongen tror jag att alla ville vara i den här situationen och spela en sådan här match. Det blir en jäkla rolig match publikmässigt och på planen, att det gäller så mycket, då båda har chans att gå upp. Det är en otrolig laddning, så det är en spännande match.

Hur har du märkt att det är en speciell match för klubben och staden?

- Som spelare tänker man kanske inte så mycket på hur laddningen är i stan, men det är en speciell situation. Med en poäng går vi upp, och det är speciellt för klubben och staden, då klubben inte har varit i Bundesliga. Det är därmed speciellt för staden och regionen. Alla vill såklart vinna och kämpa röven av sig för att det ska gå hem. Det gäller att ha hundra procent fokus och ge allt. Men samtidigt får man inte glömma bort att det är en vanlig fotbollsmatch. Vi får vara i nuet, och inte tänka på vad som händer om vi förlorar. Annars börjar man sväva iväg, och då blir det inte bra.

Annons

Är det nervigt?

- Just nu är det inte så nervigt, men det kommer kanske innan matchen. Hela staden tänker på det här hela tiden och hoppas på det bästa, men som spelare gäller det att behålla lugnet och göra en bra träningsvecka för att fokusera på vad vi ska göra bra den här matchen och inte fokusera på om vi vinner eller inte. Vi ska fokusera på att vinna för att få den här möjligheten. Just nu är det inte så nervigt i laget, men sedan är det naturligt att det blir så inför varje match. Jag försöker bara tänka på att det är en vanlig match, säger han.

Holstein Kiel toppar tabellen med en poäng ner till tvåan St. Pauli och med fem poäng ner till trean Fortuna Düsseldorf i 2. Bundesliga. Två omgångar återstår av säsongen.