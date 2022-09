Beskedet: Castro lägger skorna på hyllan

Gonzalo Castro, 35, har varit klubblös sedan han lämnade Arminia Bielefeld i somras. Nu har den förre tyske landslagsmittfältaren bestämt sig för att lägga skorna på hyllan.

"Gonzalo Castro har meddelat att han avslutar sin professionella fotbollskarriär. Med BVB vann han DFB Pokal 2017. Tack för ditt engagemang och alla lycka i framtiden", skriver Borussia Dortmund på Twitter.

På Instagram berättar 35-åringen om sitt beslut:

"Med stor glädje och stolthet är det nu dags för mig att se tillbaka på mina 17 år av professionell fotboll! Det har varit en otroligt känslosam resa där jag har försökt att njuta och uppskatta allt", skriver han, och tackar sina tränare, lagkamratar och tidigare klubbar.

"Jag är särskilt glad över att ha kunnat följa min passion så länge, lärt mig så mycket och få så mycket stöd genom denna tid. Tack för allt, det har varit en ära".

Totalt noterades Castro för 38 mål samt 80 assist på 421 matcher i Bundesliga sedan debuten säsongen 2004/05. Utöver Arminia Bielefeld representerade 35-åringen även Stuttgart, Bayer Leverkusen och Borussia Dortmund.

På meritlistan finns dessutom fem landskamper för Tyskland.

