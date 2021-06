Bild: Kroos slutar i tyska landslaget

Tyskland slogs ut ur EM under tisdagen efter att England besegrat antagonisten på Wembley Stadium i London. Tyskarna besegrades efter att Raheem Sterling först gjort 1-0, innan Harry Kane senare skickade in spiken i kistan, 2-0.

Den tyska tidningen Bild skriver efter matchen att mittfältaren Toni Kroos, som spelade från start under tisdagen, kommer att meddela att han slutar i landslaget efter sommarens mästerskap.

Kroos, som till vardags spelar i spanska Real Madrid, har under en längre period varit given i det tyska landslaget. Förutom att han under detta EM startade alla fyra drabbningar för Joachim Löws lag, gjorde han nära 100 A-landskamper innan mästerskapet.

En av hans största bedrifter sedan han började i landslaget 2010 är det VM-guld som bärgades i Brasilien 2014.