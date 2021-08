Bremen bekräftar: Augustinsson förhandlar om flytt

Efter att Werder Bremen åkt ur Bundesliga har Ludwig Augustinsson, 27, varit öppen för en flytt. Nu ser det ut att vara nära. Under torsdagen rapporterade Bild att Werder Bremen och La Liga-klubben Sevilla är överens om en övergång. Prislappen sägs landa på 56 miljoner kronor.

Nu bekräftar Werder Bremen att vänsterbacken förhandlar med en klubb - och är på väg att lämna.

"Ludwig Augustinsson deltar inte i dagens träning då han förhandlar med en utländsk klubb", skriver Bremen på Twitter.

27-åringen är därför inte tillgänglig till matchen mot Paderborn.

Svensken anslöt för fyra år sedan till Werder Bremen från FC Köpenhamn, men har även tillhört IFK Göteborg och Brommapojkarna på svensk mark. Totalt sett har han gjort två mål och elva assist på 98 matcher i Bundesliga. Sedan Janne Andersson blev svensk förbundskapten har Augustinsson varit given i Blågults startelva.

