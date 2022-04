Bundesliga-experten om Lewandowski-uppgifterna: "Riktigt usel tajming"

Tidigare under måndagen kom den polska tidningen InteriaSport med uppgifter om att Polens och Bayern Münchens stjärna Robert Lewandowski är överens med Barcelona om ett treårskontrakt. Fotbollskanalens Keven Bader svarar här på några snabba frågor kring uppgifterna.

Hur reagerar du på beskedet?

Jag är konstigt nog inte så chockad. Under en längre period har tysk media rapporterat att Lewandowski inte är nöjd över att Bayern inte har påbörjat någon form av kontraktsförlängning tidigare med honom. Hans nuvarande kontrakt går ut sommaren 2023. Sedan måste man också lägga in "Lewys" agent i ekvationen. Pini Zahavi, även kallad pirayan, har länge försökt flytta på sin klient och nu när Bayern München har varit på efterkälken med kontraktsförnyelsen har Zahavi agerat. Zahavi ska enligt uppgifter vara god vän med just Barcelonas president Joan Laporta.

Hur ser du på att det kommer så tätt inpå morgondagens viktiga CL-match mot Villarreal?

En riktig usel tajming på detta, får man minst sagt säga. Morgondagens match är säsongens hittills viktigaste match för Julian Nagelsmanns Bayern München. Laget har under 2022 varit krampaktigt och haft stora problem på och utanför planen. Att denna uppgift dyker upp drygt 24 timmar innan avspark lär nog inte lugna det bayerska lägret.

Vad betyder det för Bayern München om man ser till kommande säsong?

Om detta blir verklighet är det ett enormt tapp för Bayern München. Lewandowski är Bayerns bästa målskytt i modern tid. Endast Gerd "Der Bomber" Müller har gjort fler mål för klubben. Bayern München kommer inte kunna ersätta Lewandowski på rak arm, det är bokstavligen omöjligt. En Erling Haaland är alldeles för dyr för Bayerns smak och det betyder då att Nagelsmann får tänka om och hitta en annan lösning tillsammans med FCB-styrelsen. Lewandowskis farväl betyder slutet på en stor era.

Vad betyder det för Bundesliga i attraktionskraft?

Väldigt tråkigt ur ett BL-perspektiv. Robert Lewandowski är ju en given "superstjärna" i den tyska fotbollen. Personligen vill jag ju alltid se de bästa spelarna kvar i Bundesliga, men om man ska försöka vinkla detta till något positivt kan detta leda till att Bayerns inhemska dominans blir mindre och att spänningen därmed ökar i titelstriden framöver.