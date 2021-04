Bundesliga-svensken vrålhet - dubbla veckans lag-uttagningar: "Klart det är fantastiskt roligt"

Joakim Nilsson och hans Arminia Bielefeld slåss för sin överlevnad i Bundesliga. I skrivande stund ligger de på 15:e plats i ligan, en poäng före Hertha Berlin som innehar den negativa kvalplatsen. En tuff kamp för laget. Men på ett individuellt plan spelar Nilsson, som landslagsdebuterade i den senaste samlingen mot Estland, kanske sitt livs fotboll. Två omgångar i rad har svensken tagits ut i omgångens lag av tyska tidningen Kicker.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

In der Elf des Tages beim @kicker sind mit Joakim Nilsson und Stefan Ortega Moreno gleich zwei Arminen vertreten! 👍#immerdabei #FCADSC pic.twitter.com/GWDQFrIhBc — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 19, 2021

- Det är klart att det är bevis på att man gör något rätt, sen lägger jag inte ner allt för stor vikt vid det utan jag är ödmjuk. Man vet oftast själv hur bra man har gjort det, men det är klart att det är fantastiskt roligt att komma med där, med tanke på vilka spelare som finns i ligan, säger han till Fotbollskanalen.I början av mars tog Frank Kramer över tränarjobbet efter Uwe Neuhaus. Nilsson menar att det gett tydlig effekt.- Efter tränarbytet tycker jag att vi har haft energi i varje match. Vi kämpar verkligen hårt för varandra och är för tillfället väldigt tuffa att möta. Det är svårt att göra mål på oss och det har vi bevisat, oavsett vilket motstånd vi möter. Rollen för mig har känts tydlig och jag har kommit in i det bra i de matcherna på slutet, absolut.- Det är svårt att säga. Uwe (Neuhauser) och Peter (Nemeth) gjorde det fantastiskt, framförallt året innan med en fotboll som var oerhört underhållande. Sedan valde föreningen att gå den vägen och då var det bara att ställa sig in på det.På tisdagskvällen ställs Arminia Bielefeld mot jumbon Schalke 04. Den första av de fem matcherna som återstår av säsongen.- Vårt mål är såklart att hålla oss kvar genom en direktplats utan att behöva kvala. Staden vill att vi ska vara kvar, men den pressen trivs jag med. Att få spela mot så pass duktiga lag och mäta sig mot dem, sen nu är det inte många kvar och vi får se i slutänden hur långt det räcker. Men det känns som att vi har någonting på gång. Vi är hungriga och beredda att ge varje motståndare en match. Så imorgon (tisdag) blir en oerhört viktig match, men det ser vi fram emot.Under måndagen bekräftades det att ingen Bundesliga-klubb kommer delta i den nya superligan , som orsakat ramaskri i fotbolls-världen bland supportrar, klubbar, spelare och andra aktörer. Även Arminia Bielefeld tog ställning mot ”Super league”. Klubben skrev i ett inlägg på Twitter: ”Football is for you and me, not for fucking industry”.- Fotbollen lever genom fansen. Många drömmar om att spela i de stora ligorna eller i Champions League, ske de slockna för det här nu… Det känns tragiskt och inte som rätt väg för fotbollen att gå. Så jag ställer mig bakom vad klubben säger.