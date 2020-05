Bundesligas besked - tillåter fem byten säsongen ut

Fifa klubbade nyligen en regel om att tillåta fem byten per match samtidigt som de meddelade att det är upp till varje nationsförbund om de vill tillämpa regeln. Nu meddelar den tyska ligaorganisationen, DFL, att de följer det förslaget.

Coronakrisen har slagit hårt mot den europeiska toppfotbollen. Därför meddelade Fifa tidigare att The International Football Association Board, Ifab, har tagit beslut om att tillfälligt tillåta upp till fem byten under en match. Det gäller för turneringar som antingen är igång eller som planeras vara slutförda under 2020.

Det är dock upp till varje enskilt nationsförbund att ta beslut om man vill utnyttja regelförändringen. En liga som har fått grönt ljus för en återstart är tyska Bundesliga och den tyska ligaorganisationen, DFL (som styr de två högsta divisionerna), meddelar nu att ligan kommer tillåta fem byten resten av säsongen.

Klubbar kommer dock endast att få göra bytena vid tre tillfällen under en match, då man vill undvika störningar i spelet. Dock är det fortsatt tillåtet att göra byten i halvtid, vilket inte räknas med inom ramen för byten vid tre tillfällen under en match.

Sedan tidigare stod det klart att matcherna i Bundesliga kommer att spelas utan publik och alla inblandade måste följa ett 41 sidor långt medicinskt protokoll som tagits fram för att säkerställa att drabbningarna leder till så liten smittspridning som möjligt.

Tidigare har klubbar fått göra tre byten per match.