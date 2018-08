C More-experten: ”Perfekt steg för Kiese Thelin”

Under tisdagen presenterades den svenske landslagsanfallaren Isaac Kiese Thelin av Bayer Leverkusen, dit han lånas in från belgiska Anderlecht. Under transferfönstret har anfallaren varit aktuell för flera klubbar, däribland Dynamo Kiev och Newcastle men valet föll alltså på Leverkusen, som förra säsongen slutade femma i ligaspelet.

Trots att Kiese Thelin har haft svårt att lyckas i större klubbar ute i Europa, tror C More-experten Hasse Backe att klubbvalet är optimalt för svensken.

- Leverkusen känns som ett bra val. De gjorde en ruggigt bra säsong i fjol och hamnade på femteplats på samma poäng som Hoffenheim och Dortmund. Även om det svänger om Leverkusen verkar de ha fått kontroll på det under Heiko Herrlich, säger han till Fotbollskanalen.

Efter förra säsongen la veteranen Stefan Kiessling skorna på hyllan och en plats för en lång och stark anfallare öppnade sig i truppen.

- Ser man till anfallsbesättningen, så har de använt Kevin Volland både centralt och ute på en kant. Jag tror ju att Kiese Thelin kommer konkurrera med Alario (Lucas, argentinsk anfallare) om en anfallsposition.

- Jag tror de saknar den storväxte spelartypen som de hade tidigare med Stefan Kiessling och att det är därför de har tagit in Kiese Thelin.

Är det rätt steg honom?

- Ja, det är det. Rent träningsmässigt är alla tyska lag otroligt skickliga i det de gör och han kommer få en optimal träning. Han kommer till en stark, stark liga och till ett topplag i Bundesliga. Det är ett perfekt steg skulle jag säga.

Förra säsongen spelade Kiese Thelin i belgiska Waasland-Beveren där han fick gott om speltid och dessutom svarade för 19 mål i ligaspelet. Frekvent speltid har dock varit sällsynt för den svenska anfallaren som lämnade allsvenskan 2015 för spel i franska Bordeaux, där han hade det svårt att få spela, precis som han hade i Anderlecht.

- Det kan ju bli lite mindre speltid, det är till och med troligt. Men man hickar inte till över den forwardsbesättning som Bayer Leverkusen har. Det känns som ett absolut rätt val för Kiese Thelin och det känns som att han har analyserat valet väl, säger Backe.