Coutinho opererad för skada

Philippe Coutinho har haft problem med sin ena fotled och nu har åtgärdat problemet.

Bayern München, klubben som brassen är utlånad till från Barcelona, meddelar att han opererat sig för åkomman. Operationen ska ha gått bra och han väntas kunna påbörja rehabträning om två veckor.

Coutinho har den här säsongen svarat för nio mål och åtta assist på 32 tävlingsframträdanden för Bayern München. Nyligen uppgav spanska Sport att han inte lär bli kvar i vare sig Barcelona eller Bayern München nästa säsong. Tidningen uppgav att han är ”väldigt nära” en övergång till Chelsea.

ℹ️ @Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK