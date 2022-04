Dortmunds sportchef om Haalands framtid: "Skulle inte komma som en överraskning"

Bayern München besegrade Borussia Dortmund med 3-1 i det tyska klassikermötet under lördagen och säkrade därmed klubbens tionde raka ligatitel. Dortmunds norske anfallsstjärna Erling Haaland, 21, startade matchen men byttes ut mållös efter 87 minuters spel.

Samtidigt har Haaland ryktats intensivt till flera europeiska storklubbar de senaste månaderna, där Manchester City verkar ha satt sig i förarsättet att döma av de senaste rapporterna.

När Dortmunds sportchef Michael Zorc fick frågan om Haaland kommer att flytta till Premier League i sommar, kort efter förlusten mot Bayern, öppnade han dörren för det.

- Det skulle inte komma som en komplett överraskning för oss nu, säger Zorc till tyska Sky enligt journalisten Fabrizio Romano.

Haaland anslöt till Dortmund från RB Salzburg i januari 2020 och har sedan dess stått för 82 mål på 86 matcher för den tyska storklubben. Hans nuvarande kontrakt löper ut sommaren 2024.

Borussia Dortund director Michael Zorc when asked if Erling Haaland will move to the Premier League in the summer: “That wouldn't come as a complete surprise to us now…”, he told Sky. 🇳🇴 @BVBBuzz #BVB