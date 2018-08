Dyrköpt premiärseger för Bayern - Coman haltade av skadad

Det blev en planenlig seger för FC Bayern i premiären av Bundesliga under fredagen. Fjolårsmästaren avfärdade Hoffenheim med 3-1 och tog tre väntade poäng. En bra start för lagets nye tränare Niko Kovac.

Det satt dock hårt åt – och hemmalaget fick dessutom se Kingsley Coman lämna planen skadad.

Thomas Müller inledde målskyttet efter dryga 20 minuters spel då han nickade in en hörna i mål. I den andra halvleken kom dock kvitteringen genom Adam Szalai som distinkt tryckte dit 1-1 i den bortre gaveln.

Bayern skulle dock få sista ordet – efter två försök. Robert Lewandowski missade först lagets straff, varpå Arjen Robben placerade in returen. Robben var dock för snabb med att springa in i straffområdet och efter konsultation med VAR beslutade sig huvuddomare Bastian Dankert för att döma att straffen skulle gå om. Lewandowski bytte hörn, Robben höll sig i skinnet – och Bayern vann. Thomas Müller styrde lite turligt sedan in 3-1 under matchens slutminuter, men efter att en andra gång kollat på sin tv-skärm valde domaren att döma bort målet för hands. 3-1 kom i stället genom Arjen Robben på övertid, vilket också blev slutresultatet.

Men det var inte enbart muntert i Bayern-lägret. Precis innan halvtidsvilan fick fransmannen Kingsley Coman en rejäl tackling av Hoffenheims Nico Shulz – och han fick lämna planen. Det är i skrivande stund oklart hur allvarlig skada Coman ådragit sig.