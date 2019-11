Efter succén - Forsberg borta med muskelskada

Emil Forsberg har varit glödhet den senaste tiden och förra helgen gjorde landslagsspelaren två mål när RB Leipzig vann med 4-1 mot Köln. Målformen höll i sig när klubben i veckan ställdes mot Benfica i Champions League. I slutet av matchen slog Forsberg till två gånger, vilket innebar 2-2 och att RB Leipzig var klart för åttondelsfinal i Champions League.

Succén fick han dock inte bygga vidare på under lördagen. Kort inför matchen mot jumbon Paderborn meddelade Leipzig på sitt Twitterkonto att mittfältaren är borta från spel på grund av muskelproblem.

Den 28-årige svensken har den här säsongen gjort sju mål och fyra assist på sexton matcher i RB Leipzig.

Our starting XI 📋



Patrik #Schick gets his first start of the season! 🆕@eforsberg10 is left out due to muscle problems.



🔴⚪ #DieRotenBullen #SCPRBL pic.twitter.com/cKnt3VUjN3