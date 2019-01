Experten tror på jättemöjlighet för Isak: "Han blir förstavalet"

Sedan flytten från AIK i januari 2017 har Alexander Isak haft det tufft i Borussia Dortmund. Forwarden har fått lite speltid i A-laget, trots att Bundesliga-klubben betalade stora pengar för honom. Den här säsongen har Isak inte fått spela en enda minut i tävlingssammanhang.

Under fredagen blev det dock klart att svensken lånas ut till holländska Willem II fram till sommaren. Isak har tilldelats nummer nio och är tilltänkt som ersättare för Fran Sol som sålts till Dynamo Kiev. Nyligen gjorde 19-åringen två mål mot just Willem II i en träningsmatch under ett läger i Marbella.

Wilber Hack, journalisten på Brabants Dagblad som avslöjade övergången, berättar för Fotbollskanalen om den holländska klubbens tanke bakom Isak-affären:

- Willem II var tvungen att leta efter ersättare till Fran Sol, en väldigt duktig anfallare, som såldes till Dynamo Kiev. Jag har bara sett honom (Isak) mot Willem II i Spanien, men jag tror att han kan bli en bra anfallare i Eredivisie eftersom där är det enklare att spela än i Bundesliga. Det kommer att vara bra för hans utveckling att han kommer till Willem II, ett lag som alltid spelar offensivt.

Han är ung och behöver speltid - är Willem rätt klubb?

- Willem är rätt klubb eftersom han kommer att få spela mycket matcher, han kommer att bli förstavalet och han har ett halvår, 16 matcher, på sig att visa upp sig och sina kvaliteter i Eredivisie, vilket är en serie där de flesta lagen spelar offensivt. Det finns inga täta försvar så han kommer att få mycket yta att visa sina färdigheter.

Det är tydligt att han plockats in för att ersätta Fran Sol, tror du?

- Ja, han kommer att bli förstavalet. Han kommer att presenteras nu för media och sedan kommer han att spela på söndag i Utrecht, det blir hans första match för Willem II.

Hur mycket spelade det in att han gjorde mål mot Willem II?

- Det var inte särskilt viktigt eftersom Willem II följde redan honom och ville kontraktera honom. De har Joris Mathijsen som teknisk direktör som själv spelade i Tyskland och har mycket kontakter. Han tittade på Isak några gånger och väntade på möjligheten att få honom på lån.

Det är ett lån, vet du om Willem har möjligheten att köpa honom senare?

- Det är bara ett lån, de har ingen option eftersom han har kontrakt till 2022 med Dortmund och Willem II är inte en klubb som kan spendera mycket pengar på övergångssummor. Det är bara ett halvår på lån och det är bra för hans utveckling och det ger Willem II tid att hitta en ersättare till Fran Sol som lämnade i vinter.

Willem II ligger just nu nia i den holländska högstaligan.

- Förlorar man två gånger så är man nere på plats 14, så det kan gå åt alla håll. De har ett ganska bra lag med Eredivisie-mått mätt så jag tror att de kommer att komma runt nionde plats och de är också i semifinal i cupen där de har en bra lottning och kan ta sig till final. Det kan bli en väldigt bra säsong för Willem II det här året och Isak kan bli en del av det.

Blir det svårt för honom att vara lika bra som Fran Sol var?

- Han är en annan typ av spelare. Fran Sol var en anfallare med mycket kvaliteter i straffområdet och jag tycker att Alexander Isak mer en spelare som är snabb, teknisk och som är bättre för laget. Med Fran Sol var man tvungen att få in bollen i straffområdet och där var han fantastisk. Isak är mer en spelare som gör hela laget bättre.

Hur Dortmund tänker? Enligt journalisten Dirk Krampe på lokaltidningen Ruhr Nachrichten, som följer den tyska jätten nära, har klubben inga större förhoppningar om att Isak ska kunna bli något för deras A-lag framöver. Krampe tror snarare att Dortmund vill få till en försäljning i framtiden.

- De hoppas att han ska göra det bra under de kommande månaderna så att de kan få tillbaka lite av pengarna som de lagt på honom. De letar efter en riktig back up till (Paco) Alcacer, säger Krampe.