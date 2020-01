Favre hyllar Håland efter succén: "Otroligt"

Borussia Dortmund förstärkte i vinter truppen med norske supertalangen Erling Braut Håland, 19, från Red Bull Salzburg och under lördagen slog talangen till med ett hattrick på 34 minuter i Bundesliga-debuten mot Augsburg på bortaplan som slutade med 5-3-seger.

- Detta är ganska sjukt, är det inte det? sa han efteråt till TV2 Norge.

Nu går Dortmund-tränaren Lucien Favre ut och hyllar talangen.

- Han visade sina styrkor direkt, sprang in bakom och gjorde tre mål, vilket är otroligt. Han rör sig bra mellan linjerna, vilket ger oss ett annat sätt att anfalla på. Han gjorde det bra och har fortfarande en potential att bli bättre. Det är det viktigaste, säger han enligt Bulinews.com.

Favre menar också att norrmannen möjligen kan vara redo att spela från start i nästa match på fredag mot Köln hemma i Bundesliga.

- Spelarna säger alltid att de är redo, men han tränade inte under december eftersom att han var skadad och han kunde inte under tre, fyra dagar träna så mycket under vårt träningsläger. Han var inte riktigt redo att spela 90 minuter den här gången. Vi får se, vi spelar först på fredag, säger han.

Borussia Dortmund är på fjärdeplats i Bundesliga.