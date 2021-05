Forne Arsenal-målvakten i rasismskandal: "Är Dennis egentligen er svarta inkvotering"

Under tisdagens Champions League-semifinal mellan Manchester City och PSG agerade den forne tyske landslagsmannen Dennis Aogo, som även spelet i en rad Bundesliga-klubbar, expert i Sky Sports tyska studio.

Plötsligt fick han ett meddelande från Jens Lehmann, som spelade i Arsenal 2003-2008, samt en kortare sejour 2011. Men det var inte med något glatt tillrop om hur bra Aogo gör sig som expert. Tvärtom. Istället möttes han av ett rasistiskt meddelande.

"Är Dennis egentligen er svarta inkvotering?" skrev den forne tyske landslagsmålvakten.

Aogo tog en skärmdump och pulicerade på sin Instagram med texten: "Wow, menar du allvar? Det här meddelandet var nog inte till mig".

Lehmanns svar?

- Jag har redan ringt Dennis och bett honom om förlåtelse om mitt meddelande kändes respektlöst. Det var inte alls menat på det viset, utan det skulle vara positivt. Han är en kompenent Sky-expert och är väldigt stark i sin roll, och att det är därför kvoten har ökat. Det är vad jag ville säga, men det blev olycklig uttryckt av mig. Eftersom meddelandet kom från min telefon tar jag ansvar för det. Det var ett privat meddelande, säger han enligt Bild.

Kort senare stod det klart att han sparkas från sin roll i Hertha Berlins styrelse

- Konsultavtalet med Lehmann kommer att sägas upp. Det innebär att han inte längre har någon plats i Herthas styrelse, säger Andreas Fritzenkötter, talesman för Tennor-Holding (bolaget som investerar i Hertha Berlin) enligt Bild.

Även klubbens president Werner Gegenbauer ställde sig bakom investerarens uttalande.

- Sådana uttalande är inget någon representant för Hertha Berlin står för. Vi tar avstånd från all form av rasism och välkomnar Tennor-Holdings agerande, säger han via klubbens hemsida.

ℹ️ Club president Werner #Gegenbauer on #Lehmann: "Such statements are in no way representative of the values that Hertha BSC stands for. We distance ourselves from all forms of racism and welcome the action taken by TENNOR Holding." pic.twitter.com/1fG5XxC7H4