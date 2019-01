Forsberg gjorde efterlängtad comeback - första matchen på över tre månader

Leipzigs svenske landslagsmittfältare Emil Forsberg hade under stora delar av höstsäsongen ljumskproblem och kom, inför kvällens match, senast till spel i en tävlingsmatch den 11 oktober i fjol med Sverige mot Ryssland i Nations League. Under de senaste veckorna har Forsberg dock varit tillbaka i träning - och i dag fanns han med på bänken i Leipzigs bortamöte med Fortuna Düsseldorf i Bundesliga.

Svensken fick i första halvlek se Leipzig köra över hemmalaget. Danske anfallaren Yussuf Poulsen gjorde både 1-0 och 3-0, medan Konrad Laimer fyllde på till 4-0 i andra halvlek. Forsberg ersatte i den 73:e minuten Diego Demme och såg pigg ut i slutet av matchen.

Svensken var inblandad i flera anfall och spelade bland annat fram en lagkamrat till ett friläge med en läcker yttersida, men blev inte noterad för en assist den gången.

Leipzig vann till slut med 4-0 och är nu palcerat på fjärdeplats i ligatabellen. För Forsbergs del var det sjunde matchen den här säsongen i Bundesliga.

Stop the presses! @eforsberg10 is back on the pitch 🙌



Off goes Diego #Demme 🔁 (73')



🔴⚪ #DieRotenBullen #F95RBL 0-4 pic.twitter.com/WxDpHC8dKB