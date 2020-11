Forsberg gör succé - i ny roll: "Lika bekväm där som på kanten"

Förra säsongen var Emil Forsberg inte given i RB Leipzigs startelva. Men nu är situationen annorlunda. Den här säsongen har den offensive 29-åringen startat samtliga tävlingsmatcher förutom två - och han har gjort fem poäng (tre mål och tre assist). Senast i Champions League blev han målskytt när Leipzig slog Paris Saint-Germain.

I Bundesliga har klubben inlett med fem segrar, ett kryss och en förlust på de sju första matcherna.

- Vi har haft en fantastiskt bra start. Vi är tvåa, med där uppe och spelar riktigt bra fotboll. Vi har vunnit nästan varje match och vi har dominerat varje match. Vi har vunnit komfortabelt. Vi utvecklas ständigt. Det känns bra, säger Forsberg.

Om Forsberg fortsatt är ytter i RB Leipzig? Nej.

- För egen del har jag fått en liten ny roll, som falsk nia, forward. Det har varit roligt, något nytt. Det har känts riktigt bra. Det är kul att känna sig i bra form.

Han säger att han skulle kunna spela forward även i svenska landslaget, som han just nu är på samling med.

- Absolut. Jag har ju gjort det under några matcher och senast mot PSG i Champions League. Det är en roll jag känner mig bekväm i. Jag skulle säga att jag känner mig lika bekväm där som på kanten.

ANNONS

Under lördagen ställs Sverige mot Kroatien i Nations League. Seger krävs för att Blågult ska ha chansen att hänga kvar i turneringens A-division.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.