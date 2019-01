Leipzigs svenske landslagsmittfältare Emil Forsberg hade under stora delar av höstsäsongen ljumskproblem och kom senast till spel i en tävlingsmatch den 11 oktober i fjol med Sverige mot Ryssland i Nations League. Under de senaste veckorna har Forsberg dock varit tillbaka i träning - och i dag finns han med på bänken för Leipzig mot Fortuna Düsseldorf i ligan.

Forsberg har därmed nu chans att göra efterlängtad comeback efter drygt tre och en halv månad utanför Leipzigs matchtrupp i Bundesliga.

