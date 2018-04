Forsbergs agent rasar efter avstängningen: "En skandal"

I lördags föll RB Leipzig med hela 2-5 hemma mot Hoffenheim, och fick dessutom se Emil Forsberg visas ut efter att svensken åkt på ett direkt rött kort efter ett slag mot en Hoffenheim-spelares arm i en duell. Under tisdagen stod det klart att han stängs av i totalt tre matcher för förseelsen, vilket innebär att han missar resten av Bundesligasäsongen.

Då rasade Forsbergs agent Hasan Cetinkaya mot beslutet.

- Det är en skandal! Emil borde själv fått frispark och blev provocerad. Han träffade inte ens motståndaren. Den här domen är en attack mot klubben och mot Emil. Det här de inte ha gjort mot en Bayern München-spelare, säger han till Bild.

RB Leipzig skriver på sitt twitterkonto att man inte kommer att överklaga domen.

Forsberg stannar därmed på 21 matcher, två mål och två assist i säsongens Bundesliga. Det kan jämföras med förra säsongen, då han gjorde åtta mål och 22 assist på 30 Bundesligamatcher.

RB Leipzig ligger på sjätte plats inför de tre sista omgångarna av Bundesliga.

The DFB sports tribunal has suspended @eforsberg10 for 3 games following his red card against Hoffenheim, ruling him out for the rest of the season. #RBLeipzig will not appeal the ruling. pic.twitter.com/6dPmZmRj4B