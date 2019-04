Frankfurt-supportrar protesterade - kastade in påskägg

Frankfurt mötte Wolfsburg under måndagen. En lång bortamatch på en mindre lämplig dag, menade Eintracht-supportrar, som därför valde att kasta in påskägg.

Det är 37 mil mellan Frankfurt och Wolfsburg. För att spela sent på kvällen en måndag menade Eintracht-supportrar att det var en lång bortamatch och valde därför att protestera. Hur de gjorde det? Genom att kasta in små påskägg i början av matchen. Tillställningen fick under en kort stund avbrytas, men kunde därefter återupptas.

- Det var en väldigt märklig match och det som hände gjorde varken oss eller laget bättre, sa Wolfsburg-tränaren Bruno Labbadia till Kicker enligt bulinews.com.

Tränaren tyckte också att det var märkligt tyst i den första halvleken.

- Man kunde i princip höra en knappnål falla. Någonting saknades. För oss där nere (på planen) kändes det konstigt, för det hade ingenting med fotboll att göra.

Matchen mellan Wolfsburg och Frankfurt slutade 1-1.