Gjorde "en Kennedy" - fångade öl vid målfirande

Det var i samband med att lagkamraten Erling Haaland tryckt in segermålet 4-3 på straff som Dortmund-spelarna firade framför hemmasupportrarna. Någon på läktaren var generös nog att dela med sig av en svalkande öl till Dortmund-spelarna.

Engelsmannen Jude Bellingham var inte sen på att fånga en av kopparna, och tog en klunk. Bellingham, som i somras fyllde 18 år, verkar inte vara en öl-kille. Efter att ha tagit en klunk spottade han ut ölen på planen.

- Bra dag för min första öl, men jag är inget fan, skriver han skämtsamt på sociala medier.

Många minns nog när Kennedy Bakircioglu smällde dit en frispark för Hammarby hemma mot IFK Göteborg och fångade en öl i farten som han svepte utan vidare. En trend som verkar fått fäste även i Tyskland.

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N