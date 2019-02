Gladbach bekräftar: Wendts avtal har förlängts

Oscar Wendt har spelat i Borussia Mönchengladbach sedan sommaren 2011. Den här säsongen har svensken spelat samtliga 23 matcher för laget, som gått starkt i Bundesliga. I och med helgens match mot Wolfsburg gjorde Wendt sin 25:e match totalt den här säsongen, cupen inräknat. Tyska medier har tidigare rapporterat att det utlöste en automatisk förlängning av backens kontrakt, som skulle ha gått ut i sommar.

Nu bekräftar Mönchengladbach att Wendts kontrakt har förlängts. Avtalet gäller nu till juni 2020.

Svensken nådde tidigare i vinter en milstolpe och är numera den spelare som har gjort flest matcher för Mönchengladbach i Bundesliga.

The left-back's contract, due to expire at the end of the season, has been automatically extended by one year until June 2020 🙌#DieFohlen pic.twitter.com/2Wdu4mjYHe