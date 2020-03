Guidetti: "Härligt att höra min sång igen"

Landslagsanfallaren John Guidetti blev tidigare i år utlånad, med en köpoption, från Deportivo Alavés till Hannover för spel i tyska andraligan.

Svensken har varit mållös i de första matcherna men sa i en intervju:

- Klart det skulle vara ett plus om jag hörde min låt (Johnny G) från läktaren men för mig handlar det om att göra mitt första mål. Det skulle vara underbart.

Under måndagen blev den önskningen verkligen - i dubbel bemärkelse. Under måndagens möte med Holstein-Kiel gjorde 27-åringen sitt första mål för klubben. Matchen var bara elva minuter in när landslagsanfallaren slängde sig fram på ett inlägg och nickade in 1-0 för Hannover. Om Guidettis låt "Johnny G" ekade över Hannovers hemmaarena HDI-Arena? Svar ja.

"Feststämning i Hannover: Guidetti firar första målet med sin egen sång”, skriver tyska Hannoversche Allgemeine.

- Det var en härlig känsla. Problemet är att nu vill man höra den mer, så nu är målsättningen att fortsätta få höra den, säger Guidetti till tidningen och fortsätter:

- Det var ärligt talat inte min bästa match, men i slutändan tar jag gärna att spela lite dåligt och göra mål, så länge laget vinner.

Tidningen ger 27-åringen 3 av 5 i betyg efter måndagens match mot Holstein-Kiel. (där 1 är bäst).