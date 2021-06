Haaland slår tillbaka: "Falska nyheter"

Borussia Dortmunds anfallsstjärna Erling Braut Haaland, 20, har under senaste tiden varit på semester i Spanien och i Grekland. Enligt Nettavisen tog Haaland med sig både vänner och familj till semesterön Mykonos, Grekland, där han bland annat syntes ihop med Manchester Citys stjärnspelare Riyad Mahrez.

Enligt grekiska Sportime spenderade Haaland runt fem miljoner kronor på sex timmar på en lyxig restaurang på Mykonos, men även på att hyra en lyxbil på ön. Haaland uppges även ha dricksat runt 300 000 kronor till personalen på restaurangen.

Haaland förnekar i sin tur att han spenderat så pass mycket pengar.

"Jag tror att de glömde huvudrätterna. Falska nyheter", skriver han på Twitter.

Haaland stod förra säsongen för 41 mål och tolv assist på 41 matcher med Dortmund.

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ