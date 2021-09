Haaland tvåmålsskytt - gav Dortmund ny seger

Borussia Dortmund-anfallaren Erling Braut Haaland, 21, har öst in mål under inledningen av den här säsongen och fortsatte under söndagen med det mot Union Berlin hemma i Bundesliga. Det dröjde bara 24 minuter innan han hade hittat målet.

Haaland nådde högst på ett inlägg, utökade till 2-0 och fick därmed fira sitt tionde mål på åtta framträdanden under den här säsongen. I Bundesliga var det hans sjätte fullträff på fem matcher i höst. Sedan fortsatte det.

Haaland slog även i spiken i kistan i den 83:e minuten, då han gjorde 4-2 och gav Dortmund en ny seger i Bundesliga. Nu är han även noterad för 68 mål på 67 matcher med Dortmund, samtidigt som den tyska storklubben är på andra plats i Bundesliga. Dortmund har en poäng upp till Bayern München i serieledning.