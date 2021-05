Haalands fina gest efter nya målsuccén

Borussia Dortmunds anfallsstjärna Erling Haaland, 20, behövde inte många minuter på sig för att spräcka dödläget i lagets avslutande ligamatch mot Bayer Leverkusen under lördagseftermiddagen.

Norrmannen gav Dortmund ledningen redan efter fem minuters spel och utökade därefter till 3-0 i slutminuterna. Lars Bender reducerade sedan till slutresultatet 3-1 från straffpunkten i sin sista match för karriären.

Haalands två fullträffar innebär att han landar på sammanlagt 41 mål på lika många matcher den här säsongen - ett smått osannolikt facit.

Efter slutsignalen visade 20-åringen respekt när han bytte tröja med domaren Manuel Gräfe. Anledningen? Gräfe dömde sin förmodligen sista Bundesliga-match efter 17 års tjänst. Haaland ställde sedan upp på bilder med Gräfe och resten av domarteamet.

De nuvarande reglerna hindrar Gräfe från att fortsätta döma i Bundesliga, då han fyllde 47 år i september. Det är den högsta tillåtna åldern för domare i den tyska högstaligan. Många röster har höjts för att Bundesliga ska ändra sina regler och låta Gräfe döma vidare.

Manuel Gräfe asked Erling Haaland to swap shirts after refereeing his final Bundesliga match 😅 pic.twitter.com/2tg6YXLMwC