Haalands nya mål räckte inte - Dortmund åkte ur tyska cupen

Erling Braut Haaland har inlett på ett nästan overkligt sätt i Borussia Dortmund. Anfallaren hade i de tre första matcherna, alla i ligan, gjort sju mål fördelat på två inhopp och en start. När Dortmund på onsdagen ställdes mot Werder Bremen var det återigen bänken som gällde från start för norrmannen. Därifrån fick han se Bremen ta en 2-0-ledning in i paus efter mål av Davie Selke och Leonardo Bittencourt. Haaland fick sedan hoppa in direkt efter halvtid och efter bara 22 minuter hade han gjort 2-1. Dessvärre för Dortmund gjorde Milot Rashica 3-1 kort därefter och trots att Giovanni Reyna krutade in 3-2 åkte Dortmund ut i åttondelsfinalen.

Ett annat lag som fick överraskade svårt var RB Leipzig, som fram till nyligen var serieledare i Bundesliga. Med Emil Forsberg på bänken åkte även de ut i åttondelsfinalen efter att Eintracht Frankfurt vunnit med 3-1. André Silva gjorde ett och Filip Kostic de två andra målen för att sänka bortalaget.

På annat håll fick Uwe Rösler en fin premiär som tränare i cupspelet med Fortuna Düsseldorf. Den tidigare MFF-tränarens nya lag slog Kaiserslautern, numera i tredjedivisionen, med klara 5-2. Dessutom blev den förra Milananfallaren Krzysztof Piątek målskytt när Hertha Berlin åkte ut mot Schalke efter förläning.

