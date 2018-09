Hoffenheim-tränarens passning till Dortmund-stjärnan: "Bara på bänken - kan inte se honom"

Borussia Dortmund-stjärnan Mario Götze, 26, var under 2014 ett namn på allas läppar efter att han sköt Tyskland till VM-guld i finalen mot Argentina i Brasilien. Därefter slet stjärnan med en skada, återvände senare från Bayern München till Borussia Dortmund och stod under förra säsongen för 23 matcher i Bundesliga. Götze var visserligen tillbaka på planen regelbundet igen, men inte i samma form som under sina glansdagar i karriären.

Inför Dortmunds möte i helgen med Hoffenheim, så riktar motståndarlagets tränare Julian Nagelsmann en skämtsam passning till Götze efter en fråga om mittfältarens utveckling.

- Jag har ingen åsikt eftersom att han inte spelar. Jag kan inte se honom. Jag kan bara se honom sitta på bänken. Hur ska jag ranka spelaren? Jag kan inte göra det. Jag kan inte se honom på träningar. Götze har bara haft ett par minuter på planen. I förra matchen spelade han. Jag kan inte ranka honom eftersom att jag inte sett honom. Det är det negativa, du kan inte säga något om en spelare om du inte sett honom, säger Nagelsmann under en presskonferens inför mötet.

Götze är den här säsongen endast noterad för ett framträdande för Dortmund, i veckans möte med Club Brügge i Champions League. Han satt på bänken under lagets tre inledande matcher i Bundesliga.

Hoffenheim har tre poäng efter tre omgångar och är elva i tabellen, medan Dortmund är tvåa på sju poäng i Bundesliga. På lördag ställs lagen mot varandra i ligan.