Hrgota historisk - slog till efter 27 sekunder

Den svenske anfallaren Branimir Hrgota, 29, har haft en tuff säsong med Greuther Fürth, som är nykomling i Bundesliga. Fürth tampas i botten av tabellen och jagade under lördagen tre poäng mot Hertha Berlin på hemmaplan i ligan.

Då fick Greuther Fürth en drömstart - tack vare Hrgota.

Svensken slog till redan efter 27 sekunder och gav sitt lag ledningen i matchen. Det är det snabbaste målet i ligan den här säsongen, samt det snabbaste målet i Greuther Fürths Bundesliga-historia, vilket gör 29-åringen historisk.

I andra halvlek var det dags igen. Fürth fick straff och Hrgota ordnade 2-0, vilket i slutändan visade sig vara viktigt, då Hertha reducerade i slutskedet av matchen. Till slut vann dock ändå Fürth och tog viktiga poäng i bottenstriden.

Hrgota var samtidigt inte ensam svensk på planen, då målvakten Andreas Linde gjorde debut för Fürth i Bundesliga. Svensken anslöt i januari från norska Molde.

Fürth är jumbo med nio poäng upp till Arminia Bielefeld på säker mark i ligan.

Hrgota är den här säsongen noterad för sju mål och fyra assist på 22 matcher i Bundesliga. Han kom till Fürth från Eintracht Frankfurt under 2019, men har även en bakgrund med spel i Borussia Mönchengladbach i Tyskland.

⏱ Fastest goal of the season!

⏱ Fastest goal in @KleeblattFuerth's #Bundesliga history!@BranimirHrgota starting #MD22 in style with a strike after just 27 seconds. 💥 pic.twitter.com/jH5b6ZAEKD