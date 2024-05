HSV sköt upp St. Paulis uppflyttning

St. Pauli har svarat för en succéartat säsong i 2. Bundesliga och med tre matcher kvar hade Hamburg-klubben chansen att säkra uppflyttning till Bundesliga. För motståndet på fredagen stod värsta rivalen HSV, som i sin tur behövde vinna för att ha fortsatt chans på att ta sig upp till finrummet.

Redan på uppvärmningen blev det stökigt och spelare i de båda lagen hamnade i bråk. Enligt Bild var Hamburg-spelarna upprörda över att St. Paulis spelare ska ha varit över på "fel" planhalva.

Tjafset var ur världen till avspark och matchen drog igång som planerat.

HSV fick ett mål bortdömt i den första halvleken på grund av en regelvidrighet. Likadant var det i den andra akten. Den gången lyfte Ransford-Yeboah Königsdörffer in bollen mot målområdet, varpå att en HSV-spelare försökte nicka och stötte in i St. Paulis målvakt Nikola Vasilj. Bollen slank in i mål i samband med kollisionen. Inledningsvis var målet godkänt, men efter VAR-granskning ändrades domslutet.

Till slut fick HSV ett mål godkänt. Med dryga fem minuter kvar höll sig Robert Glatzel framme på en hörna och nickade in 1-0.

Det blev matchens enda mål och det innebär att HSV alltjämt har häng på att fixa playoff-platsen till Bundesliga. Värt att notera var att HSV brände en straffspark i slutminuterna och det föregicks efter att St. Paulis Manolis Saliakas hamnat snett i brytning i straffområdet. Saliakas fick rött kort för förseelsen.

Förre MFF-backen Dennis Hadzikadunic är hemmahörande i HSV och han spelade 90 minuter i derbyt. Svenske Eric Smith, som för närvarnade är skadad, representerar St. Pauli.