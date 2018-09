Isak om tuffa situationen i Dortmund: "Inte nivån jag ser mig själv på"

Borussia Dortmunds svenske anfallstalang Alexander Isak, 18, fick under försäsongen knapp speltid under nye tränare Lucien Favre under försäsongen och ser nu inte ut att ingå i tränarens planer till den här säsongen. 18-åringen blev inte uttagen i lagets trupp till någon av de första matcherna i Bundesliga och ingick inte lagets trupp till Champions League.

Isak håller numera i stället igång med Dortmunds andralag i Regionalliga West, den tyska fjärdeligan.

- Det är inte den nivån jag ser mig själv på men det är så det är. Det kan vara bra att få lite spring i benen, säger Isak till Aftonbladet.

Tidigare i sommar ryktades det om en utlåning. Det var på tapeten, berättar anfallaren, men blev inget i slutändan.

- Frågan har varit uppe och tankarna har gått lite fram och tillbaka, men nu är jag kvar i Dortmund. Det finns ingen anledning för mig att se tillbaka eller grubbla över det. Jag är kvar och får kämpa på, säger han till tidningen.

Trots den tuffa situationen, så mår han inte dåligt av det - trivs i stället med tillvaron.

- Nej, det är inte jobbigt. Jag vet att det intresserar er. Men just nu är det inte prio för mig, säger han till Aftonbladet.

Alexander Isak befinner sig just nu på svenska U21-landslagets samling i Halmstad för de kommande mötena med Ungern på fredag och Turkiet på måndag i kvalet till U21-EM nästa sommar i Italien och San Marino. Sverige toppar just nu gruppen, men enbart på bättre målskillnad än Belgien, som är tvåa med tre matcher kvar i kvalet.