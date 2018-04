Isak rankas som 14:e bästa anfallaren i världen under 23 år

Den svenske anfallstalangen Alexander Isak, 18, slutför i vår sin andra säsong med Borussia Dortmund i tyska Bundesliga. Han har under säsongen haft svårt att få speltid och endast kommit till spel i fem ligamatcher och sju cupmatcher fördelat i tyska cupen, Europa League och Champions League.

Nyligen fannns svensken med på Goals lista över världens största talanger och under onsdagen fanns han med på ytterligare en lista av Four Four Two. Fotbollsmagasinet rankar Isak som den 14:e bästa anfallaren i världen som är under eller 23 år.

"Han har startat i få matcher sedan flytten till Bundesliga förra sommaren, vilket kanske minskar hans chanser att vara med i VM, men med ett landslagsmål redan, så är svensken redan med i ramen för diskussionen", skriver tidningen.

Isak rankas före franske Lyon-talangen Amine Gouiri, men efter bland annat Timo Werner, Marcus Rashford, Gabriel Jesus och Kylian Mbappé.