Isak reser med Dortmund till CL-match - men för spel med U19-laget

Alexander Isak, 18, fick under försäsongen knapp speltid under nye tränare Lucien Favre i Borussia Dortmund och ser inte ut att vara en del av tränarens planer den här säsongen i Bundesliga. Efter två raka ligamatcher på läktaren, så uttalade talangen sig nyligen om sin situation i klubblaget under den svenska U21-landslagssamlingen.

- Frågan har varit uppe och tankarna har gått lite fram och tillbaka, men nu är jag kvar i Dortmund. Det finns ingen anledning för mig att se tillbaka eller grubbla över det. Jag är kvar och får kämpa på, sa han till Aftonbladet då och syftade på att det var aktuellt med en utlåning från klubben den här säsongen.

Isak har under inledningen av säsongen i stället fått speltid med Dortmunds reservlag i Regionalliga West, den tyska tredjeligan, där han gjort ett mål och en assist på tre framträdanden i ligan. Nu ser han fortsatt ut att få speltid med lagkamrater i samma ålder.

BVB Jugend, som följer Dortmunds ungdomslag, rapporterar att Isak i veckan reser med A-laget till Belgien, då Dortmund ställs mot Club Brügge i Champions League, men att anfallaren inte kommer att spela med A-laget. Han är i stället tänkt att vara med klubbens U19-lag i mötet med samma motstånd i Uefa Youth League.

Dortmunds U19-lag ställs i morgon eftermiddag klockan 16.00 mot Brügges U19-lag i Uefa Youth League.