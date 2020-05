JUST NU: Dortmund på väg mot överkörning - Guerreiro utökar

Den europeiska toppfotbollen har varit pausad till följd av coronapandemin. Men nu är den tillbaka, i alla fall i Tyskland.

Det är omstart i Bundesliga under lördagen efter två månaders ofrivilligt uppehåll. Och ett derby kommer att spelas inför tomma läktare, Dortmund möter Schalke 04.

När startelvorna presenterades stod det klart att Dortmunds norske stjärna Erling Braut Haaland spelar från start. De svartgula saknar Emre Can och Axel Witsel och på mittfältet startar Thomas Delaney och Mahmoud Dahoud. Från början var det tänkt att 17-årige Giovanni Reyna skulle inleda matchen, men Dortmund tvingades till en sen ändring och Thorgan Hazard ersätter honom.

Dortmund var det bättre laget under den första kvarten, och hade några halvchanser till att göra mål. I inledningen var Erling Braut Haaland nära att rinna igenom, men Schalke avvärjde i sista stund. Några minuter senare slog Achraf Hakaimi in bollen från högersidan, vilket vållade vissa problem för Schalke. Men mittbacken Jean-Claire Todibo var välplacerad och rensade undan.

Efter dryga 20 minuters gick bollen till Haalnd på en hörna, och norrmannen gick på avslut. Men anfallarens försök var utanför målramen.

29 minuter in i matchen fick Dortmund utdelning. Achraf Hakimi skickade in bollen i straffområdet och där befann sig Erling Braut Haaland, norrmannen stötte in 1-0. Det var Haalands tionde ligamål på nio matcher.

Precis före halvtidsvilan utökade Dortmund dessutom sin ledning. Schalke-målvakten Markus Schubert misslyckades med att få träff på ett längre uppspel, bollen hamnade på en svartguls fötter och hemmalaget kontrade. Raphaël Guerreiro kom samtidigt rusande på vänsterflanken, fick bollen och borrade in 2-0.

Dortmund slog inte heller av på takten. Direkt efter paus kontrade hemmalaget på Schalke och Julian Brandt kunde frispela Thorgan Hazard. Hazard gjorde inget misstag av den möjligheten. 3-0.

Och Dortmund fortsatte trycka på. Med lite mer än 60 minuter på klockan kombinationsspelade Erling Braut Haaland och Raphaël Guerreiro, där den sistnämnde blev fri med målvakten Markus Schubert. Från nära håll tryckte han sedan in 4-0.

Startelvor:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Brandt - Braut Haaland, Hazard.

Schalke: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic - Caligiuri, Sané, McKennie, Oczipka - Harit, Raman, Serdar.