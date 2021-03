JUST NU: Haaland utökar - två mål på första tio mot Bayern

Bara drygt en minut in i matchen tog bortalaget ledningen och åter igen var det Erling Haaland som nätade. Norrmannen fick bollen utanför straffområdet och med ett distinkt avslut, som touchade en Bayern-spelare, gav han sitt Dortmund ledningen.

Det skulle inte dröja länge innan Dortmund även hade utökat till 2-0 - återigen genom Haaland. Efter att Thorgan Hazard löpt in bakom Bayern-försvaret spelade han in bollen mot mål, där Haaland dök upp vid den första stolpen och stötte in 2-0 till Dortmund i den nionde minuten.