JUST NU: Här blir supertalangen historisk

Borussia Dortmund har haft en kaosartad vecka. Laget förstorade stort mot Stuttgart (1-5) och efter förlusten fick tränaren Lucien Favre lämna sitt uppdrag.

I fredagens möte med Union Berlin hamnade laget också i underläge innan supertalangen Youssoufa Moukoko, 16, klev in i handlingen och kvitterade. Anfallaren fick bollen till vänster i straffområdet och med ett stenhårt avslut intill främre stolpen satte han dit 1-1-målet.

Målet var hans första i Bundesliga och innebar dessutom att han är yngst någonsin i ligan att näta.

Matchen pågår.

