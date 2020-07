Klart: Rangnick lämnar Leipzig

Ralf Rangnick var en av förgrundsfigurerna som var med och tog RB Leipzig till den tyska fotbollens finrum. Rangnick kom in i klubben som sportchef 2012, när klubben låg i fjärdedivisionen, och var även tränare under en säsong i 2. Bundesliga och en i Bundesliga.

Nu står det klart att Rangnick lämnar klubben helt och hållet. Hans senaste roll i RB Leipzig var "Head of Sport und Development Soccer".

Rangnick var nyligen nära en flytt till AC Milan, men den flytten sprack och Milan valde att istället förlänga med tränare Stefano Pioli.

Dear Ralf,



From the fourth tier days all the way to the Bundesliga and beyond, we can't thank you enough for everything you have done for the club during your time in Leipzig.



We wish you all the best, and once again: thank you for everything! ❤️



🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/IkulP40GLZ