Klart: Ribery lämnar Bayern München efter tolv säsonger: "Kommer bli ett emotionellt avsked"

Sommaren 2007 gick Franck Ribery, 36, till Bayern München från Olympique Marseille. Sedan dess har han blviit klubben trogen och varit en viktig del i ett lag som vunnit ligan flertalet gånger och triumferat i Champions League.

Men nu är hans tid i Bayern München snart över.

Bayern München meddelar genom sitt Twitter-konto att fransmannen inte kommer att förlänga sitt kontrakt som löper ut i sommar och därmed lämna.

Sedan tidigare står det klart att Riberys lagkamrat Arjen Robben också kommer att lämna klubben i sommar.

- Franck och Arjen är briljanta spelare. FC Bayern München har mycket att tacka dem för, och det kommer att bli ett fantastiskt och emotionellt avsked. De formade Bayerns mest framgångsrika årtionde med sin fantastiska fotboll, säger klubbordföranden Karl-Heinz Rummenigge i en kommentar på Bayern Münchens Twitterkonto.

Ribery har gjort 422 matcher för Bayern München och noterats för 123 mål och 188 målgivande passningar

