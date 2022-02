Klart: Schalke 04 bryter med Gazprom

Efter Rysslands invasion av Ukraina gick det tyska andraligalaget Schalke 04 ut med att klubben plockar bort huvudsponsorn Gazproms logga från matchtröjan, då ryska staten är majoritetsägare i energibolaget.

Nu meddelar Schalke att klubbens styrelse beslutat sig för att avsluta partnerskapet med Gazprom i förtid. Mer information än så ges dock inte i dagsläget.

Tidigare har även BBC rapporterat att Uefa vill avsluta samarbetet med Gazprom, som sponsar det europeiska fotbollsförbundet med runt 40 miljoner euro, drygt 425 miljoner kronor om året. Manchester United har i sin tur även valt att avbryta sitt sponsoravtal med det ryska flygbolaget Aeroflot.

FC Schalke 04's managing board and supervisory board have agreed to end the club's partnership with GAZPROM prematurely.



