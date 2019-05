Klassiska klubben på ruinens brant - stöttas av Bayern: "En av de mest klassiska klubbarna"

Den klassiska tyska klubben Kaiseslautern håller just nu till i den tyska tredjeligan. Klubben har under historien tagit fyra ligatitlar, den senaste 1998, men nu går det alltså tyngre. Och vid sidan av den sportsliga kräftgången har klubben just nu en usel ekonomi. För närvarande är licensen för nästa års spel i farozonen.

Här kommer Bayern München nu in i bilden. Precis som klubben gjort ett antal gånger genomförs nu en ”räddningsmatch”, en vänskapsmatch mellan lagen, där alla intäkter går till Kaiserslautern.

- FC Kaiserslautern är en av Tysklands mest klassiska klubbar. Under många år var det intensiva och legendariska matcher mellan Bayern och Kaiserslautern. Fotboll handlar om känslor, rivalitet men också om solidaritet. Det är därför vi vill hjälpa till och vi hoppas att Kaiserslautern återigen kan ta sig tillbaka till Bundesliga inom en överskådlig framtid, säger ordföranden Karl-Heinz Rummenigge i en kommentar på Bayerns hemsida.

Bayern har tidigare gjort liknande matcher där intäkterna gått till ett motståndarlag med ekonomiska trångmål. Den första spelades 2003 mot St. Pauli och den senaste mot Kicker Offenback 2017.

Bayern spelar sin sista tävlingsmatch för säsongen den 25 maj, då man möte Leipzig i cupen. Två dagar senar ställs man mot Kaiserslautern.