Konkurrerar redan - nöjd med klubbvalet: "Hade jag gått till ett topp-10-lag i PL hade jag haft det jobbigt"

Oscar Linnér, 22, är ny målvakt i Arminia Bielefeld. 22-åringen, som redan i december 2014 tog steget över till AIK:s U19-lag, gjorde i fjol sin tredje säsong som förstemålvakt i klubben, men blev i vinter såld till Bielefeld, som just nu toppar andraligan i Tyskland.

Linnér kom i förra veckan till spel i två träningsmatcher och är nöjd med sitt val av klubb. Han ser bland annat en möjlighet att nästa år få spela i Bundesliga.

- Det är skitkul! Det är verkligen en utmaning som känns väldigt inspirerande. Vi leder Bundesliga 2 som är en väldigt bra liga med många bra spelare. Det är bara att kolla på Hannover som plockade in John Guidetti. Det är ett bra betyg på laget att leda ligan och nu har vi en väldigt spännande vårsäsong framför oss för att se om vi kan ta oss upp till Bundesliga. Det vore fantastiskt om vi lyckades med det och det är självklart det vi har fokus på. Vi har inget cupspel eller Europa-spel som det var i AIK att tänka på. Här är det bara fokus på att vinna ligamatcherna, så att vi kan knipa en av direktplatserna upp till Bundesliga, säger Linnér till Fotbollskanalen.

Samtidigt är han tydlig med att han till en början är beredd på knapp speltid, även om han tror på att det finns goda förutsättningar för att i framtiden bli förstemålvakt i laget. Tyske konkurrenten Stefan Ortega, 27, har en bakgrund i Bielefelds akademi och har gjort flera säsonger med klubbens A-lag i Tyskland.

- Stefan Ortega har varit i klubben ett tag och har gjort en väldigt bra säsong. Det har man respekt för och man inser att det kommer att bli svårt att spela i början, men klubben köpte mig för en, i deras värld, stor summa pengar och har lagt ner ganska mycket resurser på att få mig till Bielefeld och ett sådant faktum gör väl att jag känner mig ganska lugn med att jag kommer att få mina chanser när tiden är rätt för det och då är det bara helt enkelt att se till att träna bra och vara redo när chansen dyker upp, säger han och fortsätter:

- Jag har spelat två träningsmatcher i Spanien och det var roligt att känna på det i ett nytt lag och få visa upp sig så här tidigt, då jag bara för två veckor sedan skrev på för klubben, men jag har redan gjort två framträdanden. Även om det är träningsmatcher är det ändå matcher med en ny klubb och ett lag som leder Bundesliga 2. Det är stort att ha fått spela redan och nu är det bara att finna sig i att jag till en början får slå från underläge, men det är en position som också är väldigt utvecklande och förhoppningsvis får jag inte göra det allt för länge.

Du verkar känna att du har hittat helt rätt klubb?

- Man vet att de allra bästa klubbarna i Europa, det vill säga topp-, toppklubbarna, plockar in spelare från olika länder och sedan kanske sätter dem på en lång lista med 70 stycken andra på samma position, sedan lånar ut dem och hoppas att någon ska slå, men det är inte så det här upplägget ser ut. De har värvat in mig som en etablerad spelare som de anser redan nu matchar nivån som det här laget och den här ligan håller och som deras framtidsutsikter kräver att spelarna ska hålla, säger han och fortsätter:

- Planen är att jag ska vara med och komma in i allt så snabbt som möjligt och kunna vara med och utmana på allvar om speltid och så vidare. Själva nivån känns som den motsvarar en väldigt rimlig nivå för mig att ta mig an just nu. Om jag hade gått till ett topp-10-lag i Premier League hade jag haft det jobbigt att utmana på allvar om att ta en bra position i laget, men här känns det som att jag är fullt kapabel till att kunna utmana från början. Det är viktigt att man hänger med för motivationens skull och det har jag känt under de första träningarna och matcherna. Jag håller absolut nivån.

Hur verkar staden att bo i?

- Det är en väldigt centrerad stadskärna som inte alls är något att klaga på. Det finns liknande butiker som i Stockholm, men även mycket restauranger och caféer som ger en trevlig känsla. Sedan har jag inte kommit hit för att uppleva en trevlig statskänsla, då jag har kommit hit för fotbollens skull, men självklart är det en jättestor fördel om man trivs i staden och där kan jag inflika att Joakim Nilsson verkligen har sett till att jag fått bästa möjliga mottagande här. Det är en jättebra fotbollsspelare och en fantastisk kille som redan fått en bra status i klubben. Han spelade bra under hösten och har verkligen visat framfötterna. Han har sett till att jag både kommit in i staden och spelatruppen. Det är såklart enormt uppskattande, säger målvakten och syftar på svenske lagkamraten Joakim Nilsson, som i fjol lämnade Elfsborg för spel i Bielefeld.

Just Nilsson fick under en presskonferens i november i fjol hela sex frågor av tyska journalister om han vill lära sig det tyska språket, hur han lär sig det, hur kommunikationen fungerar i dag och om han kan prata danska med en lagkamrat. Linnér har redan fått klart för sig att det är viktigt att han också lär sig språket.

- Allt är på tyska, så jag har redan suttit ner och pratat med folk från vår ledning som har sagt att de vill, precis som jag vill, att jag läser tyska, vilket även Joakim gör. Det är väldigt viktigt om man i längden vill komma in i det och kunna trivas på riktigt här. Då blir språket och kommunikationen viktig. Det är också en viktig del i målvaktsspelet för att kunna kommunicera bra med backlinjen, så det blir tyska-lektioner under den närmaste tiden och jag har ett bra läshuvud, så det ska nog inte vara några allt för stora problem att lära sig det i en rimlig takt.

Linnér hade mestadels ljusa stunder i AIK, men åkte även under sommaren 2017 på en kritikstorm efter ett misstag mot Sporting Braga i Europa League-kvalet. 22-åringen gjorde ett misstag i andra halvan av matchen och efter det åkte AIK ut efter förlängning. Efteråt stöttade AIK-supportrar målvakten med en banderoll med orden: "Misstag är något alla gör. Blicka framåt, sträck på ryggen, kör!".

Linnér ser dock främst tillbaka på en fin tid i AIK med SM-guldet 2018 som höjdpunkt.

- Allt kändes från början surrealistiskt kring att jag fick chansen att träna med AIK:s A-lag. Bara det var stort när man var 17 år. Sedan fick jag göra allsvensk debut under 2018, bara 18 år gammal och höll nollan i min första match. Sedan började det rulla på och jag fick chansen att vara förstemålvakt. Jag har gått igenom en hel del och om jag inte sa det hade jag ljugit, men väldigt mycket av det jag har gått igenom är positivt. Då tänker jag såklart på SM-guldet 2018, samtidigt som jag har haft topp-statistik alla år jag har spelat som förstemålvakt och jag höll nollan i sju derbyn i rad, tror jag, säger han och fortsätter:

- Jag har haft väldigt många positiva upplevelser i AIK och sedan var det någon motgång också, men det är en del av en karriärskurva och så som fotbollen ser ut. Fotbollen kan vara grym ibland med individuellt mindre bra insatser från spelare, men även kring lag som åker ur, som när Ajax åkte ut i semifinalen i Champions League i fjol i sista sekunder. Det är så fotbollen fungerar, man har både med- och motgångar. Allt handlar om hur man tar sig vidare, dels att man inte viker ner sig vid motgångar, men även att man tar framgångar på ett ödmjukt sätt och fortsätter att jobba hårt, även om det gått bra under en period. Det innebär att man fortsätter att utmana sig själv och vara ödmjuk inför uppgiften.

Linnér berättar även att Rikard Norling betytt mycket för honom.

- Han har alltid sett till att man tar sig vidare på ett bra sätt. Om det har gått dåligt har man tagit sig vidare med huvudet högt och ryggen rak och om det har gått bra har man tagit sig vidare med någon som ser efter en, så att man inte slår av på takten eller att man tror att man är något. Då är han där och slår en på fingrarna direkt. Han har en väldigt stor del i att min tid i AIK blev så här lyckad i efterhand.

Vad tror du om AIK:s säsong 2020?

- Rikard (Norling) och Björn (Wesström) har en historia av att leverera allsvenska topplaceringar, så jag tror att alla kan vara ganska lugna med att de har koll på vad som händer och sedan har ju de olika förutsättningar att jobba med från år till år och exakt hur de formerar verksamheten det här året vet jag inte, men det man vet är att båda är väldigt dedikerade till sitt jobb och att de lägger ner hela sin själ i det och gör sitt allra bästa för klubben dag och natt. Om man bara kan vara lugn med den vetskapen får det helt enkelt gå som det går. Alla gör sitt bästa och mer än så är svårt att göra i idrott.